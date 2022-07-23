Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, а также звезда "Танців з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз решила показать себя после тяжелой недели.

"Насыщенная неделя. Видно по моему лицу", - написала Илона.

"Девчата, короче говоря, неделя выдалась такая себе, немножко сложный, от слова "сил нет вообще". Я не знаю, толи смена погоды, толи атмосферное давление, толи вообще что-то происходит, но чувствую себя очень плохо, честно говоря. Мне кажется, это видно на моем лице сейчас", - сказала Гвоздева.

"Вся опухла, глаза пекут, сил вообще нет", - добавила в сторис звезда.

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