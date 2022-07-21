Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и звезда проекта "Танці з зірками". После начала войны знаменитость отправилась с детьми в Италию, бежа от ужасов войны. Но не так давно знаменитость вернулась обратно в Украину, воссоединив семью. Также Илона активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

На новых кадрах Илона показала, что решила сделать со своей дочерью. Можна увидеть, как Гвоздева занялась волосами малышки, наводя красоту.

"Сегодняя с дочерью играли в игру "Салон красоты", - написала Гвоздева.

После этого звезда показала результат - девочку с эффектной прической. Малышка улыбалась и явно была довольна собой.

"Как вам?", - спросила Гвоздева, обращаясь к фанатам.

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