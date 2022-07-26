Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, как выглядит без фильтров, поделившись видео в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда после начала войны уехала в Италию с детьми, но недавно вернулась обратно. Не забывает Илона и о ТикТоке, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Илона показала, как выглядит без фильтра, поделившись показательным видео.

"С фильтром или без?", - спросила Илона.

Фаны сразу начали ставить лайки и комментировать видео:

"Без фильтров", "Быть собой", "Настоящая", "Красотка, будь собой", "Натуральность всегда лучше".

Стоит отметить, что Гвоздева, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами, а также освещает войну в своем блоге.

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