Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда после начала войны уехала в Италию с детьми, но недавно вернулась обратно. Не забывает Илона и о ТикТоке, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Илона показала, как выглядит без фильтра, поделившись показательным видео.
"С фильтром или без?", - спросила Илона.
Фаны сразу начали ставить лайки и комментировать видео:
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"Без фильтров", "Быть собой", "Настоящая", "Красотка, будь собой", "Натуральность всегда лучше".
Стоит отметить, что Гвоздева, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами, а также освещает войну в своем блоге.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" очаровала украинцев фотосессией в подсолнухах
А еще Politeka сообщала, что уставшая Гвоздева из "Танців з зірками" огорошила видом, показавшись крупным планом
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о трудностях со строительством дома