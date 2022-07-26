Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Після проекту Вакарчук продюсував молодий хист. Не забуває зірка і про Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч фанів, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Христина показала, як виступила на концерті, одягнувши міні.

"Українська лють", - написала Христина.

Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Клас... неймовірна принцеса", "Найкраща", "Вау, і образи, і фото".



Варто зазначити, що Христина, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

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