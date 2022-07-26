Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Після проекту Вакарчук продюсував молодий хист. Не забуває зірка і про Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч фанів, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Христина показала, як виступила на концерті, одягнувши міні.
"Українська лють", - написала Христина.
Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:
"Клас... неймовірна принцеса", "Найкраща", "Вау, і образи, і фото".
Варто зазначити, що Христина, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
"Почалося?": Данілов переполошив кадром із "палаючим" Кримським мостом
"Тепер все інакше": чому матері окупантів не хочуть забирати синів ні з моргу, ні з полону
"Хочу звернутися до вас": "Холостяк" Заливако після розставання з Богдан попросив про допомогу
Українці накинулися на Лазановського, який оголосив збір грошей і поїхав за кордон: "Совісті немає зовсім!"
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій разом із вирізом полонила справжньою красою
Також Politeka писала. що улюбленицю Вакарчука Соловій зняли в міні під час прогулянки, спекотний кадр