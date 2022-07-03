Как сообщает Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Артист и после проекта занимался исполнительницей, некоторое время продюсируя ее. Кристина сейчас активно поддерживает украинцев, которые защищаются от российских оккупационных войск.
Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась фотографией, которую сделал папарацци во Львове. Девушка репостнула снимок, где сняли ее в короткой юбке. Кристина куда-то шла, впечатляя роскошными ножками.
"Прекрасная Крисстина Соловий", - написал авторой фото.
"Папарацци во Львове?", - спросила Кристина в своем сторис.
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