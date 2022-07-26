Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Голосу країни", где была в команде Святослава Вакарчука. После проекта Вакарчук продюсировал молодой талант. Не забывает звезда и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанов, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Кристина показала, как выступила на концерте, надев мини.
"Украинская ярость", - написала Кристина.
Фаны поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Класс... невероятная принцесса", "Самая лучшая", "Вау, и образы, и фото".
Стоит отметить, что Кристина, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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