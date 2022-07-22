Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в проекте "Голос країни". Там девушка пошла в команду к Святославу Вакарчуку, который после проекта начал продюсировать молодой талант. Теперь за знаменитостью следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где Кристина радует своим талантом, а также личными кадрами.
А в этот раз Соловий решила показать, как выступала на сцене в прозрачном платье. Кристина впечатляла движениями в мини и исполняла песню. Кадры получились очень завораживающими.
"Ну, ибо Чорноморчик...", - написала Соловий.
Стоит отметить, что Кристина, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, освещая войну в своем блоге.
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