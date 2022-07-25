Як пише Politeka.net, Анна Андрійчук – відомий український модельєр та подружка Насті Каменських. Знаменитість також активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. А цього разу Андрійчук показала патріотичний образ із прапором на спині.

"Якщо свобода має ім'я, то це ім'я – Україна!

В мені тече українська кров, і я пишаюся тим, що я українка.

Була б моя воля, я б набила собі тата на лобі, щоб усі бачили, що я з найкращих країн у світі, і добре, що поки що є здоровий глузд", - написала Ганна.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Я не можу зрозуміти вже 5 місяців, навіщо вони пішли на нас? Україна – це святе", "Героям Слава! Не ховай свої чарівні очі, скільки разів уже говорив".

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