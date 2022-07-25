Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук - известный украинский модельер и подружка Насти Каменских. Знаменитость также активно ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз Андрийчук показала патриотический образ с флагом на спине.
"Если у свободы есть имя, то это имя – Украина!
Во мне течет украинская кровь, и я горжусь тем, что я украинка.
Была бы моя воля, я бы набила себе папу на лбу, чтобы все видели, что я из лучших стран в мире, и хорошо, что пока есть здравый смысл", - написала Анна.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Я не могу понять уже 5 месяцев, зачем они пошли на нас? Украина – это святое", "Героям Слава! Не прячь свои волшебные глаза, сколько раз уже говорил".
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