Бывшая жена Позитива из "Время и Стекло" и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук после длительной паузы снова вернулась в соцсети.

На своей странице в Instagram дизайнер разместила свой портрет, на котором хрупко позирует в белой рубашке, а также поделилась своими чувствами на фоне широкомасштабной агрессии рф в Украине.

"Вышла из дома зимой, а уже лето. Хочу быть лучше - буду говорить. Друзья, очень благодарю вас за поддержку! Я действительно решила говорить. Говорить обо всем: о боли, о любви, о грусти и улыбках, о родных и о... врагах. И знаете, стало намного легче. И стало иначе. Вернее я стала другой", — рассказала Андрийчук.

Анна признается, что сама очень изменилась и стала другой.

"Сильнее… но нежнее. Мудрой… но все еще по детскому верю в чудо. Целеустремленной… но иногда хочется просто объятий. Это переломный момент для всех нас и я вошла в новый этап своей жизни. Перерождение. Испытания делают нас новыми. Лучшими. Другими", - добавила экс-жена Позитива.

Анну поддержали своими лайками Настя Каменских, Ирина Билык, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф".

"Анюта! Вы невероятная", "Я о вас узнала со страницы NK, и хочу сказать, что вы меня восхитили своей харизмой! Желаю вам женского счастья 💞", — пишут поклонники Андрийчук в комментариях

Напомним, Аня Андрийчук эмоционально отреагировала на претензии экс-мужа Позитива.

Также Politeka сообщала, что Андрийчук призналась, почему они с Позитивом не общаются после развода.

А еще Politeka писала, что экс-жена Позитива ответила на вопрос о новом возлюбленном после развода.