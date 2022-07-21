Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная украинская певица, которая замужем за Потапом. Звездная пара уехала из Украины перед войной и по сей день не возвращалась обратно. У Насти есть подруга-дизайнер Анна Андрийчук, бывшая жена Позитива. Анна некоторое время молчала, но все же решилась написать в своем блоге, объявившись после перерыва.
"Привет давно не виделись.
В первый раз в жизни я закрылась от всех. От друзей, знакомых, от вас и даже от себя.
Эта проклятая война унесла у нас 147 счастливых дней.
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Невыносимая боль за каждого украинца. За землю нашу родную. За каждого ребенка, за материнские сердца и наших отважных защитников", - написала Анна, добавив фото с подсолнухом.
Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Аня, цветочек", "Абсолютно, держись", "Говори!! Тебя слушают и слышат! Не молчи", "Точно такая ситуация( Будем верить в нашу Победу".
Напомним, Аня Андрийчук эмоционально отреагировала на претензии экс-мужа Позитива
Также Politeka сообщала, что Андрийчук призналась, почему они с Позитивом не общаются после развода
А еще Politeka писала, что экс-жена Позитива ответила на вопрос о новом возлюбленном после развода