Він зазначив, що часто запитував артистів, чому вони не пишуть пісні українською мовою. Ще тоді вони соромилися, розповідали, що українська музика неякісна чи якась ще.

Арсен Мірзоян жорстко висловився про російськомовних зірок українського шоубізнесу, які тільки коли почалося вторгнення росії вирішили почати співати рідною українською мовою. Його коментар пролунав в інтерв'ю "24 каналу" .

Він зазначив, що часто запитував артистів, чому вони не пишуть пісні українською мовою. Ще тоді вони соромилися, розповідали, що українська музика неякісна чи якась ще. А тепер перевзулися.

"Ніхто нічого не робив, а зараз, коли прийшла біда в будинок, усі стали україномовними. Друзі, ми вас у 2008 році про це просили. У 2008 році вам у вуха дули. Приїжджали артисти з росії та казали: "Хлопці, буде війна , будуть ракети літати". А у 2014 році, коли вже все почалося, теж нічого не змінилося. Ні Мінкульт, ніфіга ніхто не робив. Жодної програми", - зазначив Арсен Мірзоян.

Лобода, Макс Барських, Іван Дорн наразі активно реабілітуються перед українським народом. Як зазначив Арсен Мірзоян, зараз не потрібно дивитися на те, що вони робили раніше, зараз важливо тільки сьогодні.

"Коли йде війна, згадувати про минуле, згадувати, хто що робив, прощати, не прощати вже пізно. Вже треба рухатися до перемоги. Всім разом. Хтось перевзувся, хтось не перевзувся – немає різниці. Всі в одному човні. Ми досі будуємо човен, який уже пливе. Тому це вже неважливо", - вважає музикант.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Мірзоян розпек Єфросинину і Полякову, співака вивели з себе відмазки російськомовних зірок.