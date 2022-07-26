Он отметил, что часто спрашивал у артистов, почему они не пишут песни на украинском языке. Еще тогда они стыдились, рассказывали, что украинская музыка некачественная или какая-то еще.

Арсен Мирзоян жестко высказался о российскоязычных звездах украинского шоубизнеса, которые только, когда началось вторжение рф решили начать петь на родном украинском языке. Его комментарий прозвучал в интервью "24 каналу".

Он отметил, что часто спрашивал у артистов, почему они не пишут песни на украинском языке. Еще тогда они стыдились, рассказывали, что украинская музыка некачественная или какая-то еще. А теперь переобулись.

"Никто ничего не делал, а сейчас, когда пришла беда в дом, все стали украиноязычными. Друзья, мы вас в 2008 году об этом просили. В 2008 году вам в уши дули. Приезжали артисты из россии и говорили: "Ребята, будет война, будут ракеты летать". А в 2014 году, когда уже все началось, тоже ничего не изменилось. Ни Минкульт, нифига никто не делал. Никакой программы", - отметил Арсен Мирзоян.

Лобода, Макс Барских, Иван Дорн сейчас активно реабилитируются перед украинским народом. Как отметил Арсен Мирзоян сейчас не нужно смотреть на то, что они делали раньше, сейчас важно только сегодня.

"Когда идет война, вспоминать о прошлом, вспоминать, кто что делал, прощать, не прощать - уже поздно. Уже нужно двигаться к победе. Всем вместе. Кто-то переобулся, кто-то не переобулся – нет разницы. Уже все в одном окопе, все в одной лодке. Мы до сих пор строим лодку, которая уже плывет. Поэтому это уже неважно", - считает музыкант.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Мирзоян распек Ефросинину и Полякову, певца вывели из себя отмазки русскоговорящих звезд.