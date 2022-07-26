Коментуючи аргументи Єфросініної та Полякової щодо того, чому вони не можуть вести своє шоу українською мовою, Мірзоян зірвався на лайку.

Арсен Мірзоян прокоментував мовний скандал, що розгорівся через шоу "Дорослі дівчатка". Відмазки Маші Єфросініної та Олі Полякової, які нібито не фонтанують, "бекають, мекають" рідною мовою, співака дуже дратують.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу" .

"Ці всі відмазки: "Я не можу українською спілкуватися". Так не роби цього взагалі. Не виходьте в ефір, не спілкуйся з людьми, закрий нах*й свою передачу. Просто закрий нах*й. Як дивитися таку передачу, коли російська, як червона ганчірка для бика? Знову, значить, є за і проти. Знову розбрат", – зазначив виконавець Арсен Мірзоян.

Мірзоян, у репертуарі якого винятково україномовні пісні, не розуміє, чому багато його колег за 8 років війни з росією так і не усвідомили, що російська – мова агресора.

"З 2014 року, коли почалася війна, Мінкульт мав щось робити, артисти мали усвідомити це. Але, як ми бачимо, не подіяло. І мало того, зберегли "російський світ" і притягли його сюди", – поділився своїм думкою Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

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