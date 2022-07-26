Як пише Politeka.net , популярна українська актриса Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі, розповідає про своє життя, ділиться особистим. Також зірка любить розповідати про якісь важливі висновки, які робить для себе, показує відпочинок із дитиною і при цьому не згадує особисте життя.

Останнім часом зірка більше часу приділяє відпочинку з дитиною, з якою залишилася удвох на тлі того, що відбувається в країні. Зірка нещодавно повернулася в Україну після зйомок і стала більш активно розповідати, як проходять її будні і що цікаво буває за день.

«Дуже крутий день сьогодні були у кінологічному центрі державної прикордонної служби України. Наші захисники… Це був неймовірний день, ми з Платочником обожнюємо собак» - пише Мішина.

Також Ксенія раніше розповіла про свої минулі стосунки з Олександром Еллертом.

"У Буковелі під час війни ви були знову парою?" - запитав Григорій.

"Ми не говорили про це, просто були разом. Якщо на той момент, коли я давала інтерв'ю це була крапка, я говорила, що це була крапка. Через деякий час, кілька місяців, розумієш, там знову якось спілкування налагоджувалося. Ну , Сашко, він завжди був десь поряд. Але були дуже такі критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що потрібно бути окремо.

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