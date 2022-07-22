Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячки". На проекте победил Александр Эллерт и пара после проекта начала строить отношения. Но долгим счастье не было и пара в конечном итоге решила разойтись. Но по сей день они общаются и Григорий Решетник решил расспросить Мишину в программе "Как ты?", промо которого появилось уже на Ютубе.
"Сразу же позвонил Саша", - призналась Мишина, рассказывая о первом дне войны.
"На что пошел, чтобы помочь? То они вместе?", - звучал закадровый голос в ролике.
"В Буковеле во время войны вы были снова парой?", - спросил Решетник.
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Фаны поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Очень интересно", "Я просто не выдержу к субботе. Мне так интересно, что капец", "Такое себе, пора определиться, с кем она".
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