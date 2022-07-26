Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина активно ведет социальные сети, рассказывает о своей жизни, делится личным. Также звезда любит рассказывать о каких-то важных выводах, которые делает для себя, показывает отдых с ребенком и при этом не упоминает личную жизнь.

В последнее время звезда больше времени уделяет отдыху с ребенком, с которым осталась вдвоем на фоне происходящего в стране. Звезда не так давно вернулась в Украину после съемок и стала более активно рассказывать, как проходят ее будни и что интересно бывает за день.

«Очень крутой день сегодня были в кинологичном центре государственной приграничной службы Украины. Наши защитники… Это был невероятный день, мы с Платочником обожаем собак» - пишет Мишина.

Также Ксения ранее рассказала о своих прошлых отношениях с Александром Эллертом.

"В Буковеле во время войны вы были снова парой?", - спросил Григорий.

"Мы не говорили об этом, просто были вместе. Если на тот момент, когда я давала интервью это была точка, я говорила, что это была точка. Через некоторое время, несколько месяцев, понимаешь, там снова как-то общение налаживалось. Ну, Саша, он всегда был где-то рядом. Но были очень такие критические моменты, когда мы оба понимали, что нужно быть отдельно. Расходились, потом немного начинали, потом снова расходились", - поделилась Мишина.

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