Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина активно ведет социальные сети в Инстаграм, рассказывает о себе и делится различными выводами из своей жизни. Причем любит Ксения делиться информацией о том, что также происходит в ее буднях и в какие конфликты она попадает.

«Не могу сказать, что вайб удовольствия от себя для меня что-то новое, что-то внутри все же переключило и я начинаю этот путь в самостоятельность. Я поняла, что именно эта свобода и удовлетворенность и считывается людьми как сексуальность.

Эта сексуальность в нашей жизни часто переплетается с харизматичностью, с чистой энергетикой, которая льется с женщины, которая не думает о том, как понравиться кому-то и не боится ничего. Пока мы так молоды, давайте будем жить, кайфовать, ведь на самом деле мы абсолютно свободны и все ограничения только у нас в голове» - высказалась Ксения.

Также героиня «Холостячки» решила поделится с украинцами информацией, которую она назвала «инсайдом».

«Знаете, бывает так, что ты что-то знаешь, но не осознаешь этого. Не чувствуешь, как это работает в твоей жизни. А потом хоп, в тысячный раз ты слышишь какую-то истину или утверждение и это проникает в самую глубь тебя и стает твоим опытом», - рассказала Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала о своих "эмоциональных качелях"

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