Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина активно ведет социальные сети в Инстаграм, рассказывает о себе и делится различными выводами из своей жизни. Причем любит Ксения делиться информацией о том, что также происходит в ее буднях и в какие конфликты она попадает.
«Не могу сказать, что вайб удовольствия от себя для меня что-то новое, что-то внутри все же переключило и я начинаю этот путь в самостоятельность. Я поняла, что именно эта свобода и удовлетворенность и считывается людьми как сексуальность.
Эта сексуальность в нашей жизни часто переплетается с харизматичностью, с чистой энергетикой, которая льется с женщины, которая не думает о том, как понравиться кому-то и не боится ничего. Пока мы так молоды, давайте будем жить, кайфовать, ведь на самом деле мы абсолютно свободны и все ограничения только у нас в голове» - высказалась Ксения.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Рф осталась без иранских беспилотников: Израиль нанес удар на опережение, завод полностью разрушен
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
"Ты невероятная": Тринчер в узком купальнике поставила фанатов перед нелегким выбором
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Также героиня «Холостячки» решила поделится с украинцами информацией, которую она назвала «инсайдом».
«Знаете, бывает так, что ты что-то знаешь, но не осознаешь этого. Не чувствуешь, как это работает в твоей жизни. А потом хоп, в тысячный раз ты слышишь какую-то истину или утверждение и это проникает в самую глубь тебя и стает твоим опытом», - рассказала Ксения.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала о своих "эмоциональных качелях"
Как сообщала Politeka, "Так элегантно": внучка Ротару в пиджаке без ничего пощекотала нервы фанатов, фото.
Также Politeka писала, что "Ты невероятная": Тринчер в узком купальнике поставила фанатов перед нелегким выбором.