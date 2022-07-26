18 березня музиканти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Володимир Дантес все більше підігріває чутки про роман з ресторатором Дашею Кацуріною. У цей час колишня дружина артиста, відома співачка Надя Дорофєєва зустрічається із Михайлом Кацуріним – колишнім чоловіком Дар'ї.

Зокрема Дантес показав провокаційне фото у своїх Сториз-Instagram, що дає задуматися, невже таки разом?

Нещодавно Володимир Дантес разом із Дашею Кацуріною провели час у Тель-Авіві, а тепер артист показав ніжні поцілунки з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Однак Дантес не заявляв про те, що вони з Дашею разом. Він загадково підписав знімок із поцілунком: "Братський". Тим самим натякнувши, що вони з Дашею просто друзі та близькі один одному люди.

Варто зазначити, що 18 березня музиканти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу. Пізніше з'ясувалося, що Надя почала зустрічатися з відомим українським ресторатором Михайлом Кацуріним, спільним з Дантесом другом.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.

Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.