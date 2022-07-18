Співак Володимир Дантес показав, як виступив на концерті в Ізраїлі, вразивши виглядом на новому фото.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес відомий український співак та колишній чоловік Дорофєєвої. Не забуває артист і про Інстаграм, де цього разу розповів про виступ Ізраїлю. На фото Дантес був у шкіряних штанях та з голим торсом.

"Нещодавно у Тель-Авіві відбувся концерт у рамках благодійного туру Доброго вечора Ми з України.

Дуже багато хто прийшов підтримати. Все з українською символікою та прапорами. Це неймовірна сила. Я вдячний кожному, ваші голоси, очі та енергія – вогонь

Наступного дня ми виступали в Хайфі і туди почали надходити листи, які ми розпалюємо ненависть до росіян. Серйозно?!?!

А ще через день там пройшли мітинги на підтримку тих, кого гноблять", - написав Дантес.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Такий красивий", "Ви красивий і мудрий не по роках мовляв. чол. Захоплююсь Вами з часів "Ліги...", "Соромно за цей мітинг у Хайфі! Але дякувати Богу, там було «3 каліки», на відміну від мітингів на підтримку України, на які приходять тисячі!".

Нагадаємо, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєвої, поділилася планами на життя

А ще Politeka повідомляла, що Дантес показав наслідки нахабної атаки на нього .

Також Politeka писала, що Дантеса помітили біля колишнього Кацуріна у прозорій білизні.



