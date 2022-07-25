Надя показала, як проходила через лихоліття, як і всі українці.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розрив стосунків із Володимиром Дантесом, вирішила згадати, як проходили перші дні війни і як вона була в паніці через те, що відбувається. Зазначимо, згодом Дорофєєва виїхала з країни і навіть похвалилася новими відносинами.

Зараз Надя показала два різні кадри. Себе зараз через місяці після вторгнення. І в перші дні, коли вона чула обстріли та звуки вибухів, а також ховалася разом зі своєю близькою подругою під сходами.

«Усі п'ять місяців, як Росія вбиває українців. А це фото зроблене першого дня війни. Ми ховалися під сходами, тому що було чути вибухи, мій будинок здригався і мені було страшно» - висловилася Надя.

Зазначимо, що днями Дорофєєва в чергове заінтригувала шанувальників прем'єрою україномовної адаптації її пісні "Різнокольорова".

Раніше артистка оголошувала конкурс серед фанатів на найкращий переклад пісні, їй надіслали тисячі варіантів, тепер, схоже, вона визначилася і готує реліз. Шанувальники вже знемагають від нетерпіння почути цей україномовний хіт від коханої артистки.

Нагадаємо, "Якщо ми переживемо…": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про труднощі з будівництвом дому.

Як повідомляла Politeka, "Мій особистий рекорд": Слава Дьомін розповів про найяскравіші "фейли" у прямому ефірі.

Також Politeka писала, що "Обіцяю, що не зупинюся": Каменських виступила на мексиканському радіо та розповіла про Україну.