Колишня дружина нового бойфренда Дорофєєвої Даша Кацуріна повідомила, що повертається до України.

Як повідомляє Politeka.net, своїми планами на життя українська блогерка та ресторатор поділилася на сторінці в Інстаграм.

Даша опублікувала фото, зроблене на борту літака.

Очевидно, дівчина летить до Польщі, а потім наземним транспортом вирушить до України.

«Зараз планую життя на Варшаву та Київ», - підписала знімок вона.

Даша Кацуріна стала об'єктом уваги журналістів та громадськості після розлучення Наді Дорофєєвої та Дантеса. Співачка почала будувати нові відносини з колишнім чоловіком Даші Михайлом Кацуріним. Сама Даша стала активно проводити час із екс-чоловіком Дорофєєвим Володимиром Дантесом.

Пара була помічена днями у Тель-Авіві. Кацуріна прийшла на виступ Володимира, чим підігріла чутки про їхній роман. Однак близькість між ними не підтверджена, це лише припущення шанувальників.

Нагадаємо, Дорофєєва в крихітному топіку вразила виглядом перед дзеркалом .

А ще Politeka повідомляла, що Дантес із українським прапором у руках повеселив витівкою прямо на сцені .

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як виглядав у студентські роки.