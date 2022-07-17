Як повідомляє Politeka.net, своїми планами на життя українська блогерка та ресторатор поділилася на сторінці в Інстаграм.
Даша опублікувала фото, зроблене на борту літака.
Очевидно, дівчина летить до Польщі, а потім наземним транспортом вирушить до України.
«Зараз планую життя на Варшаву та Київ», - підписала знімок вона.
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Даша Кацуріна стала об'єктом уваги журналістів та громадськості після розлучення Наді Дорофєєвої та Дантеса. Співачка почала будувати нові відносини з колишнім чоловіком Даші Михайлом Кацуріним. Сама Даша стала активно проводити час із екс-чоловіком Дорофєєвим Володимиром Дантесом.
Пара була помічена днями у Тель-Авіві. Кацуріна прийшла на виступ Володимира, чим підігріла чутки про їхній роман. Однак близькість між ними не підтверджена, це лише припущення шанувальників.
Нагадаємо, Дорофєєва в крихітному топіку вразила виглядом перед дзеркалом .
А ще Politeka повідомляла, що Дантес із українським прапором у руках повеселив витівкою прямо на сцені .
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як виглядав у студентські роки.