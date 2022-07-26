Как сообщает Politeka.net, украинский певец Владимир Дантес все больше подогревает слухи о романе с ресторатором Дашей Кацуриной. В это время бывшая супруга артиста, известная певица Надя Дорофеева встречается с Михаилом Кацуриным – бывшим мужем Дарьи.
В частности Дантес показал провокационное фото в своих Сториз-Instagram, которое дает задуматься, неужели таки вместе?
Недавно Владимир Дантес вместе с Дашей Кацуриной провели время в Тель-Авиве, а теперь артист показал нежные поцелуи с экс-женой нового бойфренда Дорофеевой.
Однако Дантес не стал заявлять о том, что они с Дашей вместе. Он загадочно подписал снимок с поцелуем: "Братский". Тем самым намекнув, что они с Дашей просто друзья и близкие друг другу люди.
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Стоит отметить, что 18 марта музыканты Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили, что разводятся после шести лет брака. Позже выяснилось, что Надя начала встречаться с известным украинским ресторатором Мишей Кацуриным, их общим с Дантесом другом.
Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.
Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.
Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.