Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розрив стосунків із Володимиром Дантесом, уникає теми про особисте життя і воліє наголошувати на кар'єрі. Нещодавно зірка випустила пісню "Думі" разом з Артемом Пивоваровим і вирішила похвалитися новим досягненням.

Так, Дорофєєва похвалилася перед своїми фанатами значним музичним досягненням. На своїй Instagram-сторінці зірка розповіла про успіхи свого нового треку. Трек став новим прочитанням слів українського письменника Тараса Шевченка.

«10 000 000 # Думи 🎵 І 1-е місце серед найкращих кліпів на YouTube 🔴» - пише співачка.

У мережі підтримали:

«Вірю, що ця пісня займе особливе місце у серцях ще мільйонів людей; Найчуттєвіший дует❤️; Ви заслуговуєте на це 😍😍; Дякую за таку неймовірну чуттєву та душевну пісню💔 Доторкайтеся до глибини душі щоразу.. Пишаємося! Нехай цю пісню почує світ! 🫶🏼; Четвертого червня я переглянула кліп разів на 100. Я була вражена. Які ви з Надею – молодці! 🔥».

Також Надя показала два різні кадри. Себе зараз через місяці після вторгнення. І в перші дні, коли вона чула обстріли та звуки вибухів, а також ховалася разом зі своєю близькою подругою під сходами.

«Усі п'ять місяців, як Росія вбиває українців. А це фото зроблене першого дня війни. Ми ховалися під сходами, тому що було чути вибухи, мій будинок здригався і мені було страшно» - висловилася Надя.

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