Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разрыве отношений с Владимиром Дантесом, избегает темы о личной жизни и предпочитает делать акцент на карьеру. Не так давно звезда выпустила песню "Думи" вместе с Артемом Пивоваровым и решила похвастаться новым достижением.
Так, Дорофеева похвасталась перед своими фанатами значительным музыкальным достижением. На своей Instagram-странице звезда рассказала об успехах своего нового трека. Трек стал новым прочтением слов украинского писателя Тараса Шевченко.
«10 000 000 #Думы 🎵 И 1-е место среди лучших клипов на YouTube 🔴» - пишет певица.
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«Верю, что эта песня займет особое место в сердцах еще миллионов людей; Самый чувственный дуэт❤️; Вы заслуживаете этого 😍😍; Спасибо за такую невероятную чувственную и душевную песню💔 Прикасайтесь к глубине души каждый раз.. Гордимся! Пусть эту песню услышит весь мир! 🫶🏼; Четвертого июня я просмотрела клип раз в 100. Я была поражена. Какие вы с Надей - молодцы!🔥».
Также Надя показала два разных кадра. Себя сейчас, спустя месяцы после вторжения. И в первые дни, когда она слышала обстрелы и звуки взрывов, а также скрывалась вместе со своей близкой подругой под ступеньками.
«Все пять месяцев, как россия убивает украинцев. А это фото сделанное в первый день войны. Мы прятались под лестницей, потому что было слышно взрывы, мой дом содрогался и мне было страшно» - высказалась Надя.
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