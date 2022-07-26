Анастасія Приходько розповіла, що спочатку торкнулася цієї теми під час бесіди зі своїм другом, проте консенсусу вони так і не досягли.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Анастасія Приходько в соцмережах запитала, як після перемоги України над росією реагувати на чоловіків-артистів, які залишили країну з початку війни. Під роздачу потрапили Влад Яма, Монатик та Потап, якого співачка вже критикувала раніше.

Анастасія Приходько розповіла, що спочатку торкнулася цієї теми під час бесіди зі своїм другом, проте консенсусу вони так і не досягли. Потім Настя своїми думками поділилася зі своїми підписниками.

"Ну всі люди виходять на вулицю, обіймають один одного і вітають з перемогою, і поруч стоїть Потап, Влад Яма, Монатик і інші... Мені говорити їм "Вітаю з перемогою"? Або говорити "Я така рада, що ви повернулися". .. Або на кшталт "О, як здорово, що ми всі разом"? Або обійняти і підтримати словами "як тобі там було важко, слава Богу, що все добре"... Ну ось що? У мене є одна версія, як їх можна називати - "Чангалісти", - написала співачка.

У коментарях зауважили, що є різні обставини, які змушують чоловіків виїжджати з країни. На що Анастасія Приходько відповіла: "Є! І до деяких нема питань... А до деяких є".

Інші підтримали Анастасію у її висловлюваннях, я треті стали на захист вищезгаданих артистів, адже вони активно займаються волонтерством.

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