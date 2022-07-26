Как сообщает Politeka.net, певица Анастасия Приходько в соцсетях задалась вопросом, как после победы Украины над россией реагировать на мужчин-артистов, которые покинули страну с начала войны. Под раздачу попали Влад Яма, Монатик и Потап, которого певица уже критиковала раньше.
Анастасия Приходько рассказала, что сначала затронула эту тему во время беседы со своим другом, однако консенсуса они так и не достигли. Затем своими мыслями Настя поделилась со своими подписчиками.
"Ну все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, и рядом стоит Потап, Влад Яма, Монатик и так далее… Мне говорить им "Поздравляю с победой"? Или говорить "Я так рада, что вы вернулись"... Или вроде "О, как здорово, что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами "как тебе там было тяжело, слава Богу, что все хорошо"... Ну вот что? У меня есть одна версия, как их можно называть – "Чангалисты", - написала певица.
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В комментариях подметили, что есть разные обстоятельства, вынуждающие мужчин выезжать из страны. На что Анастасия Приходько ответила: "Есть! И к некоторым нет вопросов... А к некоторым есть".
Другие поддержали Анастасию в ее высказываниях, я третьи встали на защиту вышеупомянутых артистов, ведь они активно занимаются волонтерством.
Напомним, Приходько разоткровенничалась об угрозах.
Как сообщала Politeka, Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.
Также Politeka писала, что Приходько показала нового члена семьи.