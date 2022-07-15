Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – успішна українська співачка та суддя "Співають всі". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де цього разу зірка звернулася до росіян.

"Я всіх вас ненавиджу до єдиного! До єдиного! Немає хорошого росіянина, не треба мені розповідати за всіх незгодних .... У мене ця нація викликає огиди без перебору! Я хочу щоб найвище покарання Бога спустилося на вашу землю і прийшло у ваш дім, до ваших близьких до ваших дітей! Бог все бачить, і він все розставить по місцях! І

Варто зазначити, що окупанти обстріляли Вінницю 14 липня. Містом були запущені ракети "Калібр", який потрапили до концертної зали. Внаслідок вибуху загинули понад 20 людей і десятки поранені, а також зниклі безвісти. І пекло вам здасться раєм срані *****!", - написала Приходько.

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