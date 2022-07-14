Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка та суддя проекту "Співають всі". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупантами. Не забуває Анастасія і про Фейсбук, де ділиться з фанами своєю творчістю та кадрами з особистого життя. А цього разу Приходько показала нового члена сім'ї, поділившись кадрами.

"У маленького пса важка доля…"

Її господар одружився, а дівчина була проти пса, і чоловік вибрав жінку залишивши свого друга з яким він прожив чотири роки ... Мені стало шкода малюка тому що вона дуже хороша, лагідна і добра, і ми відразу вирішили її забрати, щоб вона не була де- то незрозуміло де…. Вона швидко поїла, діти дуже обережно знайомилися з новим членом сім'ї, а особливо господиня будинку «Голда»… Вона поки що не дуже рада, бо малюкам можна на ліжко, а їй ні:))) Але трохи лапами дозволяю, щоб не так прикро було :)

Тому вітаю тебе у сім'ї наша Сінді", - написала Ганна.

Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Настя... Чоловік вибрав жінку і зрадив пса? по-перше-що за жінка така? По-друге-одноразово зрадив, не зробив висновків і понеслося... зрадив один раз, зрадить і далі, рубікон пройдений...", "Зрадник собаку зрадить і людину На жаль, ви молодець! Це ваша карма - виправляти помилки інших, повірте, сонечко, зачитається Небесами!

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