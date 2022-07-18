Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка та суддя проекту "Співають всі". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А цього разу у своєму блозі у Фейсбуці Анастасія розповіла, як їй загрожують.
"Ну у 2014 році мені обіцяли прострелити голову із СІД і теж шукали мене.
Знову ця історія повторюється, і вже значнішими загрозами мені та людині, яка зі мною працювала…", - написала Приходько.
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Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:
"Так, Настюш, хто цей герой-інтелектуал?", "Країна недоумків", "На таке можна просто не звертати уваги і все", "Я щойно дізналася, що нашого президента звуть Михайло. Хм... а де подівся Володимир "Собака, яка хоче вкусити, не гавкає".
Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько жорстко пройшлася росіянами після трагедії у Вінниці.
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