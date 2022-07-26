Як пише Politeka.net, Софія Ротару – знаменита українська співачка, яка має звання Національної легенди України. Зірка має племінницю - Соню Хлябич, якій зараз 31 рік. Дівчина довгий час будувала кар'єру співачки та випустила кілька альбомів, але нещодавно заявила, що більше не співає. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А на цей раз Соня показала, як їде в автомобілі. Дівчина тримала в руках склянку з напоєм, засвітивши свій патріотичний манікюр.

"Новій день, благодаря ВСУ", - написала Соня.

Варто зазначити, що Соня одружена з хокеїстом Олегом Петровим - воротарем "Донбасу", а також воротар збірної України. Хлябич, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, племінниця Ротару вперше повернулася додому з початку війни, показавши квартиру.

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