Племянница Софии Ротару Соня Кей впервые вернулась домой с начала войны и показала, как выглядит ее квартира.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. У знаменитости есть племянница - Соня Кей, которая строила карьеру певицы, но недавно заявила, что идет со сцены. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Соня замужем за хоккеистом Олегом Петровым, с которым официально оформила брак не так давно.

Не забывает экс-певица и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Соня решила показать свою квартиру, в которую вернулась впервые с начала войны.

"Первый раз дома от начала войны", - написала Соня.

"Когда зашла домой, слезы пошли рекой", - продолжила блогерка.

"Ням-ням. А это то, что осталось", - написала блогерка, показывая пропавшую еду.

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