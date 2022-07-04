Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. У знаменитости есть племянница - Соня Кей, которая строила карьеру певицы, но недавно заявила, что идет со сцены. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Соня замужем за хоккеистом Олегом Петровым, с которым официально оформила брак не так давно.
Не забывает экс-певица и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Соня решила показать свою квартиру, в которую вернулась впервые с начала войны.
"Первый раз дома от начала войны", - написала Соня.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Успешное контрнаступление ВСУ на Херсонщине, в Нацгвардии сообщили первые детали: "Сейчас нужно..."
В российском Белгороде серия мощных взрывов, есть жертвы: появились подробности и кадры с места
Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя: фото
Штрафы до 15 тыс гривен: на украинцев обрушатся новые запреты, что изменится с 11 июля
"Когда зашла домой, слезы пошли рекой", - продолжила блогерка.
"Ням-ням. А это то, что осталось", - написала блогерка, показывая пропавшую еду.
Напомним, племянница Ротару показала, какая опасность может ждать на детской площадке
Также Politeka сообщала, что племянница Ротару эмоционально обратилась к гражданам, показав кадры нападения РФ
А еще Politeka писала, что племянница Ротару, объявившая об уходе со сцены, покрасовалась в платье-вышиванке