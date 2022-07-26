Як повідомляє Politeka.net , співачка Надя Дорофєєва почала менше спілкуватися з шанувальниками та показувати їм моменти зі свого життя. Лише іноді вона влаштовує домашні фотосети у стильних образах та веде прямі ефіри. У новому пості артистка поділилася із шанувальниками особистим.

Вона зізналася, що не цінувала книги в дитинстві і почала читати вже у дорослому віці, і тепер вони займають у її житті дуже важливе та особливе місце.

"Вони змінюють мене, надихають, удосконалюють, мотивують знаходити нові сенси… Кожна прочитана книга – класний та цікавий експірієнс! Я на ваших очах закохалася в читання, а тепер хочу закохати вас", - зазначила Надя Дорофєєва та зазначила, що візьме участь у якомусь проекті, що відбудеться 8 серпня.

Що це за проект, вона не уточнила, але він буде якось пов'язаний з книгами.

До свого посту Надя Дорофєєва додала знімок, на якому позувала серед зеленого газону. Вона постелила ковдру і розташувалася на ній із книгою в руках. Для "дня читання" вона одягла коротку сукню у квіточку та доповнила образ спортивною бейсболкою.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.

Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.