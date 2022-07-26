Как сообщает Politeka.net, певица Надя Дорофеева стала меньше общаться с поклонниками и показывать им моменты из своей жизни. Лишь иногда она устраивает домашние фотосеты в стильных образах и ведет прямые эфиры. В новом посте артистка поделилась с поклонниками личным.

Она призналась, что не ценила книги в детстве и начала читать уже во взрослом возрасте, и теперь они занимают в ее жизни очень важное и особое место.

"Они меняют меня, вдохновляют, совершенствуют, мотивируют находить новые смыслы… Каждая прочитанная книга – классный и интересный экспириенс! Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас", - отметила Надя Дорофеева и отметила, что примет участие в некоем проекте, который произойдет 8 августа.

Что это за проект она не уточнила, но он будет как-то связан с книгами.

К своему посту Надя Дорофеева добавила снимок, на котором позировала посреди зеленого газона. Она постелила одеяло и расположилась на нем с книгой в руках. Для "дня чтения" она надела короткое платье в цветочек и дополнила образ спортивной бейсболкой.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.

Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.