Внучка Софії Ротару влаштувала фотосесію у незвичайному вбранні під час поїздки до Беверлі-Хіллс

21-річна модель Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку.

У мікроблозі в Instagram дівчина регулярно ділиться яскравими кадрами свого життя у США.

Цього разу внучка Софії Михайлівни вирішила показати, як проводить час Беверлі-Хіллс. Для виходу вона обрала незвичне вбрання.

Зазвичай Соня любить підкреслювати свою струнку фігуру, але виявилося не цього разу. На ній був одягнений яскравий балахон із принтом, який повністю приховав точену фігурку красуні.

Дівчина позувала біля басейну, забувши вдягнути взуття.

«Зустрінемось на сьомому небі від щастя», - йдеться у підписі до фотосесії.

Читачі її сторінки в соцмережі здивовані.

"Боже, як яскраво і ніжно",

"Королева", - пишуть вони.

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