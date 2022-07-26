21-летняя модель Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке.
В микроблоге в Instagram девушка регулярно делится яркими кадрами своей жизни в США.
На этот раз внучка Софии Михайловны решила показать, как проводит время Беверли-Хиллс. Для выхода она выбрала непривычный наряд.
Обычно Соня любит подчеркивать свою стройную фигуру, но как оказалось не в этот раз. На ней был надет яркий балахон с принтом, который полностью скрыл точенную фигурку красотки.
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Девушка попозировала около бассейна, забыв надеть обувь.
«Встретимся на седьмом небе от счастья», - говорится в подписи к фотосессии.
Читатели ее страницы в соцсети удивлены.
"Боже, как ярко и нежно",
"Королева", - пишут они.
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