Даша показала, як добре їй було у минулому.

Як пише Politeka.net , колишня гімнастка, блогерка та телеведуча Даша Ульянова активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться особистою інформацією в Інстаграм. Дівчина намагається звернути на себе більше уваги і любить жартувати про свої невдалі фотосесії.

При цьому показувати найвдаліші кадри зі зйомок Даша любить частіше. Нещодавно Ульянова вирішила згадати, як раніше щасливо проводила час у студіях та підбирала досить сміливі та різні образи. Вся справа в тому, що тепер Даша відмовилася від подібних зйомок через те, що відбувається в країні.

"Колись балувалися з фотографом" - зауважила Ульянова і показала досить сміливі та провокативні кадри.

Також Даша вирішила відповісти, які продукти в неї зараз у холодильнику: «Вода з газом, лимон, помідори, огірки. Яйця, фрукти сезонні, Шампанське. У мене холодильник неодружений».

Також Даша відреагувала на запитання, чому не виїхала із країни: «Нас і тут непогано годують».

Відповідаючи на тему догляду за собою, дівчина помітила «завжди є похибки», вона теж людина і може порушувати дієти і не сильно обмежувати себе.

Нагадаємо, Віктор Павлик показав, як грається з маленьким сином .

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна похвалилася, хто тепер їй допомагає по дому без чоловіка.

Також Politeka писала, що Нікітюк із маскою на обличчі здивувала разом із татом процедурами для краси.