Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка, блогерша и телеведущая Даша Ульянова активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится личной информацией в Инстаграм. Девушка старается обратить на себя побольше внимания и любит шутить о своих неудачных фотосессиях.
При этом показывать самые удачные кадры из сьемок Даша любит чаще. Недавно Ульянова решила вспомнить, как ранее счастливо проводила время в студиях и подбирала довольно смелые и разные образы. Все дело в том, что теперь Даша отказалась от подобных съемок из-за происходящего в стране.
"Когда-то баловались с фотографом" - подметила Ульянова и показала довольно смелые и провокативные кадры.
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Также Даша решила ответить, какие продукты у нее сейчас в холодильнике: «Вода с газом, лимон, помидоры, огурцы. Яйца, фрукты сезонные, Шампанское. У меня холодильник холостячки».
Также Даша отреагировала на вопрос, почему не уехала из страны: «Нас и тут неплохо кормят».
Отвечая на тему ухода за собой, девушка подметила «всегда есть погрешности», она тоже человек и тоже может нарушать диеты и не сильно ограничивать себя.
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