Варто зазначити, що днями Дмитро Монатик уперше з 24 лютого приїхав до України.

Як повідомляє Politeka.net, співак Дмитро Монатик, який без родини повернувся до України, в Instagram опублікував фото в компанії українських захисників. Перед ними він виступив, щоби підтримати і підняти їм настрій.

Виконавець, який зараз активно виступає на благодійних концертах, побував у гостях у захисників, які служать у Києві. Такі дрібниці, як виступ перед захисниками, роблять його щасливим.

"Мали честь познайомитися особисто з хлопцями з Національної гвардії України. ART Оборона продовжує підтримувати наших бійців! Кожен на своєму фронті – всі разом наближаємо перемогу України!", - написав Дмитро Монатик.

Виступ вийшов неймовірно теплим. Видно було, що співак дуже щасливий, що повернувся додому.

Варто зазначити, що днями Дмитро Монатик уперше з 24 лютого приїхав до України. Дружину та дітей він із собою не взяв, вони залишились у Польщі. Співак зізнався, що дуже сумує. Він встиг дати концерт у метро та вийти в ефір ранкового шоу.

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.