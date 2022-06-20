Популярний співак Дмитро Монатік поділився своїми очікуваннями від майбутнього.

Як пише Politeka.net, Виконавець опублікував в Instagram пост про те, як війна змінила життя українців.

Монатік поділився відео, на якому він зі своїми маленькими синами Платоном і Данилом сидить на пляжі, задумливо дивлячись вдалину. Співак розповів, що ці кадри були зняті за місяць до війни.

"Січень 2022. Це відео було знято під час туру #JoMo2022 за USA. До проклятої повномасштабної війни. Все змінилося, життя не буде колишнім...", - написав співак.

Водночас він підкреслив, що майбутнє для українців має бути ще кращим.

"Я щиро вірю, що в підсумку, після перемоги України, життя кожного українця буде ще кращим. Як же я вас люблю, моя сім'я! Як же я за вами сумую. Як же я вдячний долі та Ірині за вас! Всіх вітаю з днем батька!", - написав Монатік у підписі до відео.

Відомо, що зараз вся сім'я Монатіков знаходиться за кордоном, проте Дмитро їздить по різних містах і країнах з благодійними концертами, тому не може перебувати поруч з найближчими.

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