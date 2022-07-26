Стоит отметить, что на днях Монатик впервые с 24 февраля приехал в Украину.

Как сообщает Politeka.net, певец Дима Монатик, который без семьи вернулся в Украину, в Instagram опубликовал фото в компании украинских защитников. Перед ними он выступил, чтобы поддержать и поднять им настроение.

Исполнитель, который сейчас активно выступает на благотворительных концертах, побывал в гостях у защитников, которые служат в Киеве. Такие мелочи, как выступление перед защитниками, делают его счастливым.

"Имели честь познакомиться лично с ребятами из Национальной гвардии Украины. ART Оборона продолжает поддерживать наших бойцов! Каждый на своем фронте – все вместе приближаем победу Украины!", - написал Дима Монатик.

Выступление получилось невероятно теплым. Видно было, что певец очень счастлив, что вернулся домой.

Стоит отметить, что на днях Дима Монатик впервые с 24 февраля приехал в Украину. Жену и детей он с собой не взял, они остались в Польше. Певец признался, что очень скучает. Он успел дать концерт в метро и выйти в эфир утреннего шоу.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.