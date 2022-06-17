Дмитро Монатік дав інтерв'ю, де розповів про своє самопочуття, що приховує від дітей і багато іншого, але розгнівав українців.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік - відомий український артист. Зірка з початку війни виступає по всьому світу на підтримку України. А тепер "Зірковому шляху" Дмитро дав перше за три місяці інтерв'ю, але не всі українці залишилися задоволені Монатиком.

"Перше інтерв'ю співака з початку повномасштабної війни! Що Дмитро приховує від синів? Як насправді себе почуває? Чому каже, що постарів? Але як Даня і Платон сприймають все, що відбувається навколо?",- написано було в публікацію з інтерв'ю.

Українці відразу почали активно обговорювати Дмитра:

"Добре, що Монатік їздить з концертами в Європі, але чому він жодного разу не приїхав в Україну, щоб підтримати людей тут своїми піснями і просто присутністю?", "Монатік для мене здувся як виконавець і як патріот. Слабкий. Жодного разу не приїхав в Україну за цей час. Все відсиджується і відсиджується десь там, як Потап. Але від Потапа не варто було чекати Іншого, а тут розчарування", "всі зірки першого ешелону за кордон втекли,а ті хто був на других ролях зараз в ЗСУ, терробороні, волонтерять...або просто залишилися на батьківщині.ось як війна показала хто є хто!!!!!!!", "Монатік для мене лопнув. так як і Винник втік від війни. Чекають в кущах поки війна закінчиться, коли війна закінчиться виповзуть і будуть скакати...", "Просто так цікаво, що у всіх тих "Зоряних" чоловіків відпустка збіглася з вторгненням. А так би їх не випустили, тому що вони не багатодітні і не за 60 років".

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