Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік - відомий український артист. Зірка з початку війни виступає по всьому світу на підтримку України. А тепер "Зірковому шляху" Дмитро дав перше за три місяці інтерв'ю, але не всі українці залишилися задоволені Монатиком.
"Перше інтерв'ю співака з початку повномасштабної війни! Що Дмитро приховує від синів? Як насправді себе почуває? Чому каже, що постарів? Але як Даня і Платон сприймають все, що відбувається навколо?",- написано було в публікацію з інтерв'ю.
Українці відразу почали активно обговорювати Дмитра:
"Добре, що Монатік їздить з концертами в Європі, але чому він жодного разу не приїхав в Україну, щоб підтримати людей тут своїми піснями і просто присутністю?", "Монатік для мене здувся як виконавець і як патріот. Слабкий. Жодного разу не приїхав в Україну за цей час. Все відсиджується і відсиджується десь там, як Потап. Але від Потапа не варто було чекати Іншого, а тут розчарування", "всі зірки першого ешелону за кордон втекли,а ті хто був на других ролях зараз в ЗСУ, терробороні, волонтерять...або просто залишилися на батьківщині.ось як війна показала хто є хто!!!!!!!", "Монатік для мене лопнув. так як і Винник втік від війни. Чекають в кущах поки війна закінчиться, коли війна закінчиться виповзуть і будуть скакати...", "Просто так цікаво, що у всіх тих "Зоряних" чоловіків відпустка збіглася з вторгненням. А так би їх не випустили, тому що вони не багатодітні і не за 60 років".
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Нагадаємо, Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців
А ще Politeka писала, що Монатік розповів, які плани на майбутнє він вже будує
Також Politeka повідомляла, що Монатік звернувся до своїх слухачів, які чекали його на концертах у всьому світі