Знайшлися і ті коментатори, які дорікнули артистові за те, що він їздить по концертах за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, український виконавець Дмитро Монатік, як і багато інших знаменитостей, допомагає Україні, організовуючи благодійні концерти і збираючи гуманітарну допомогу українцям.

Днями він відправився в Ірландію, де виступив перед численними глядачами і заспівав найемоційніші пісні зі свого репертуару.

"Спасибі, Ірландія, і всім, хто відвідав концерт. Кожен, хто зробив донат на допомогу дітям і сім'ям України. Ми вистоїмо! Все буде Україна", - вказав Дмитро Монатік.

На кадрах можна побачити повний зал людей, деякі стоять з прапорами України, інші підспівують Монатіку.

Багато українців подякували музиканту Дмитру Монатіку за концерт і пісні українською мовою: "Красиво, душевно, по справжньому, як завжди", "Спасибі тобі за все, що ти робиш", "Спасибі за концерт. Тепер в голові тільки одне - ми будемо жити! Ще краще жити".

Правда знайшлися і ті коментатори, які дорікнули артиста за те, що він їздить по концертах за кордоном: "Класно так, бути за кордоном, їздити типу "благодійні концерти давати", а приклад з інших артистів чоловіків взяти, які тут в Україні? Тут теж є багато роботи, навіть якщо не воювати", "Всі дружно по Європі та Америці дають концерти. Коли в Києві чекати".

Нагадаємо, син Діми Монатіка зворушив тата фото зі своїм "Патроном".

Як повідомляла Politeka, Монатік звернувся до своїх слухачів, які чекали його на концертах у всьому світі.

Також Politeka писала, що Монатік розповів, які плани на майбутнє він вже будує.