Популярна українська співачка Настя Каменських із початку війни разом із чоловіком Потапом живе за кордоном, а також вивезла своїх родичів із країни. При цьому співачка всіляко наголошує, що підтримує Україну і є патріоткою.
Втім, нерідко всі звернення Насті українці сприймають досить болісно, адже заяви Насті про панічні атаки, коли вона сама жодного разу не чула повітряну тривогу, викликали відразу хвилю негативу.
Сьогодні Настя представила нову посаду для обговорення українців:
«Справжнє кохання не відніме ні війна, ні розлука. Вона живе поза часом та простором. Незважаючи на біль та на всі негаразди. Така любов робить нас сильнішими. І надихає на пісні, які пишуться просто від руки та просто на одному подиху» - заявила Каменських.
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Особливо, коли чоловік поруч і Ви не в Україні. У безпеці та з коханим; Добре говорить коли чоловік з'їб... за кордон і ви разом; А куди потап подівся? 😮; ну так, добре говорити з Іспанії, так?; нормально, коли її чоловік сидить за кордоном, не воює і додому навіть не їздив».
Раніше Настя порушила тему довкілля, на яку впливає війна в Україні.
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