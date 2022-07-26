Популярна українська співачка Настя Каменських із початку війни разом із чоловіком Потапом живе за кордоном, а також вивезла своїх родичів із країни. При цьому співачка всіляко наголошує, що підтримує Україну і є патріоткою.

Втім, нерідко всі звернення Насті українці сприймають досить болісно, ​​адже заяви Насті про панічні атаки, коли вона сама жодного разу не чула повітряну тривогу, викликали відразу хвилю негативу.

Сьогодні Настя представила нову посаду для обговорення українців:

«Справжнє кохання не відніме ні війна, ні розлука. Вона живе поза часом та простором. Незважаючи на біль та на всі негаразди. Така любов робить нас сильнішими. І надихає на пісні, які пишуться просто від руки та просто на одному подиху» - заявила Каменських.

Особливо, коли чоловік поруч і Ви не в Україні. У безпеці та з коханим; Добре говорить коли чоловік з'їб... за кордон і ви разом; А куди потап подівся? 😮; ну так, добре говорити з Іспанії, так?; нормально, коли її чоловік сидить за кордоном, не воює і додому навіть не їздив».

Раніше Настя порушила тему довкілля, на яку впливає війна в Україні.

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