Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне шоу "Танці з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась снимками со своего посещения города Бородянка под Киевом, которое около месяца было в оккупации.
По словам Иванки, она очень хотела посетить этот городок, а именно наведаться в Бородянский психоневрологический интернат, которому ранее помогала гуманитаркой.
"Мне очень хотелось посетить сюда, познакомиться со всеми лично и поддержать этих людей. В этот раз, когда я приехала в Украину, удалось это сделать. Мы с мамой и сестричкой закупились товарами для сада: лопаты, грабли, варежки, вилы; сладостями, канцелярией для творчества, и отправились в Бородянку. По дороге к этому месту, уничтоженных домах и кладбищах сгоревших машин в Ирпене я расскажу отдельно. Сестра снимала все на телефон, а у меня просто отнимало язык и хотелось плакать…", - поделилась своими эмоциями Онуфрийчук.
Она также рассказала, что во время визита пообщалась с жителями интерната, а еще они все вместе садили деревья. Собственно, как это происходило Иванна показала на фото.
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