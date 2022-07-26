Популярная украинская певица Настя Каменских с начала войны вместе с мужем Потапом живет за границей, а также вывезла своих родственников из страны. При этом певица всячески подчеркивает, что поддерживает Украину и является патриоткой.

В прочем, нередко все обращения Насти украинцы воспринимают довольно болезненно, ведь заявления Насти о паничных атаках, когда она сама ни разу не слышала воздушную тревогу вызвали сразу же волну негатива.

Сегодня Настя представила новый пост для обсуждения украинцев:

«Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука. Она живет вне времени и пространства. Несмотря на боль и на все невзгоды. Такая любовь делает нас сильнее. И вдохновляет на песни, которые пишутся просто от руки и просто на одном дыхании» - заявила Каменских.

В сети реагируют: «Да конечно 😂 Особенно, когда мужчина рядом и Вы не в Украине. В безопасности и с любимым; Хорошо говорит когда муж сьеб... за границу и вы вместе; А куда потап делся? 😮; ну да, хорошо говорить с Испании, да?; нормально, когда ее муж сидит заграницей, не воюет и домой даже не ездил».

Ранее Настя подняла тему окружающей среды, на которую влияет война в Украине.

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