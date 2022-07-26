Популярна співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" зізналася, яку роботу не любити робити по господарству.

Нещодавно 36-річна Злата Огнєвіч розповідала своїм шанувальникам, що любити готувати. Артистка варила український борщ у своїй кухні, рецептом приготування вона ділилася на особистій сторінці в Інстаграм.

Також співачка показувала свій вегетаріанський обід, що складається з овочевого салату, страви з авокадо та підсушеного у духовці бездрожжового темного хліба.

Після того, як героїня другого сезону "Холостячки" пообідала, вона вирішила зізнатися, яку роботу вдома не любити робити – мити посуд.

У своїх сторизах Злата показала мийку з брудним посудом, а також стільницю, завалену відходами.

У артистки є посудомийка, але вона їй рідко користується.

"Користуюсь лише коли гості. Зараз не до гостей", - написала Злата.

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