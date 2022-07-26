Популярная певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" призналась, какую работу не любить делать по хозяйству.

Недавно 36-летняя Злата Огневич рассказывала своим поклонникам, что любить готовить. Артистка варила украинский борщ в своей кухне, рецептом приготовления она делилась на личной странице Инстаграм.

Также певица показывала свой вегетарианский обед, состоящий из овощного салата, блюда из авокадо и подсушенного в духовке темного бездрожжевого хлеба.

После того как героиня второго сезона "Холостячки" пообедала, она решила признаться, какую работу дома не любить делать – мыть посуду.

В своих сторизах Злата показала мойку с грязной посудой, а также столешницу, заваленную отходами.

У артистки есть посудомойка, но она ей редко пользуется.

"Пользуюсь, только когда гости. Сейчас не до гостей", - написала Злата.

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