Недавно 36-летняя Злата Огневич рассказывала своим поклонникам, что любить готовить. Артистка варила украинский борщ в своей кухне, рецептом приготовления она делилась на личной странице Инстаграм.
Также певица показывала свой вегетарианский обед, состоящий из овощного салата, блюда из авокадо и подсушенного в духовке темного бездрожжевого хлеба.
После того как героиня второго сезона "Холостячки" пообедала, она решила признаться, какую работу дома не любить делать – мыть посуду.
В своих сторизах Злата показала мойку с грязной посудой, а также столешницу, заваленную отходами.
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У артистки есть посудомойка, но она ей редко пользуется.
"Пользуюсь, только когда гости. Сейчас не до гостей", - написала Злата.
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