Як відомо, співачка Хрістіна Соловій вирушила до благодійного туру "Українська лють". Виступи заплановані у 14 містах західної України. Виручені кошти Христина обіцяє зрадити потреби української армії.

Новою зупинкою співачки стало місто Тернопіль.

Перед концертом Христина розмістила нове селфі, лежачи на дивані. Фото вона розмістила у себе в Інстаграмі.

Дівчина позувала у трикотажній білій футболці з вирізом на грудях.

Ледве помітний макіяж і розпущене волосся додали образу Христини чарівності та підкреслили її натуральну красу.

Також співачка нагадала своїм шанувальникам про виступ.

«Ми з командою вже у файному місті) Нагадую, що концерт сьогодні в укритті! Локація – Na поштою. Креативний кластер », – написала вона.

На знімок відреагував український музикант та колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який поставив Христині червоне серце.

Христина Соловій прославилася завдяки своєму вокальному таланту на шоу "Голос країни". Після її участі у проекті, наставником став Святослав Вакарчук із гурту "Океан Ельзи".

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