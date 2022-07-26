Як відомо, співачка Хрістіна Соловій вирушила до благодійного туру "Українська лють". Виступи заплановані у 14 містах західної України. Виручені кошти Христина обіцяє зрадити потреби української армії.
Новою зупинкою співачки стало місто Тернопіль.
Перед концертом Христина розмістила нове селфі, лежачи на дивані. Фото вона розмістила у себе в Інстаграмі.
Дівчина позувала у трикотажній білій футболці з вирізом на грудях.
Ледве помітний макіяж і розпущене волосся додали образу Христини чарівності та підкреслили її натуральну красу.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Із голими руками накинулася на окупантів: з'явилося відео, як жителі Херсонщини не радіють росіянам
"Свого вигадати немає мізків": росіяни знову вкрали українську пісню, Горбунов від душі висловив обурення
"Почалося?": Данілов переполошив кадром із "палаючим" Кримським мостом
"Хочу звернутися до вас": "Холостяк" Заливако після розставання з Богдан попросив про допомогу
Також співачка нагадала своїм шанувальникам про виступ.
«Ми з командою вже у файному місті) Нагадую, що концерт сьогодні в укритті! Локація – Na поштою. Креативний кластер », – написала вона.
На знімок відреагував український музикант та колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який поставив Христині червоне серце.
Христина Соловій прославилася завдяки своєму вокальному таланту на шоу "Голос країни". Після її участі у проекті, наставником став Святослав Вакарчук із гурту "Океан Ельзи".
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій разом із вирізом полонила справжньою красою
Також Politeka писала. що улюбленицю Вакарчука Соловій зняли в міні під час прогулянки, спекотний кадр