Как известно, певица Кристина Соловий отправилась в благотворительный тур "Украинская ярость". Выступления запланированы в 14 городах западной Украины. Вырученные средства Кристина обещает предать на нужды украинской армии.

Новой остановкой певицы стал город Тернополь.

Перед концертом Кристина разместила новое селфи, лежа на диване. Фото она разместила у себя в Инстаграм.

Девушка попозировала в трикотажной белой футболке с вырезом на груди.

Едва заметный макияж и распущенные волосы добавили образу Кристины очарования и подчеркнули ее натуральную красоту.

Также певица напомнила своим поклонникам о выступлении.

«Мы с командой уже в хорошем городе) Напоминаю, что концерт сегодня в укрытии! Локация – Na почте. Креативный кластер», - написала она.

На снимок отреагировал украинский музыкант и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который поставил Кристине красное сердечко.

Кристина Соловий прославилась благодаря своему вокальному таланту на шоу "Голос країни". После её участия в проекте, наставником стал Святослав Вакарчук из группы "Океан Эльзы".

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